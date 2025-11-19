  1. В Україні

Посадовця Одеської військової академії викрили на вимаганні хабаря у курсантів за «вирішення питання»

13:11, 19 листопада 2025
Посадовець хотів отримати від курсантів 8,8 тисячі доларів за обіцянку «зам’яти» справу.
Посадовця Одеської військової академії викрили на вимаганні хабаря у курсантів за «вирішення питання»
Співробітники ДБР викрили начальника навчального курсу факультету підготовки фахівців із забезпечення та експлуатації військової техніки Одеської військової академії у вимаганні коштів у курсантів. Про це повідомили у Бюро. 

За даними слідства, четверо курсантів академії жартували над товаришем ховаючи його мопед неподалік навчального закладу. Жарти «скінчились», коли мопед вкрав невідомий, а потерпілий написав до поліції заяву про викрадення транспорту.

До відділу поліції з курсантами поїхав їхній куратор - начальник одного з навчальних курсів академії.

Після візиту до відділку, як стверджують слідчі, офіцер викликав курсантів і повідомив, що може «вирішити питання» щодо закриття кримінального провадження. Посилаючись на нібито давні зв’язки в поліції, він заявив, що тільки завдяки йому хлопці не опинилися під вартою.

За таку «допомогу» посадовець зажадав від курсантів 8,8 тис. доларів США. У разі відмови він погрожував їм до восьми років ув’язнення та відрахуванням з академії.

Наступного дня, за даними слідства, офіцер почав вимагати першу частину грошей. Отримавши кошти, він змусив курсантів під диктування написати розписку про нібито борг. 12 листопада правоохоронці затримали посадовця під час отримання другої частини суми.

Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України («Зловживання впливом») та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі також перевіряють, чи дійсно мав фігурант можливість «домовлятися» з правоохоронцями та чи могли ті бути причетні до схеми.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

