Чиновника Одесской военной академии разоблачили на вымогательстве взятки у курсантов за «решение вопроса»

13:11, 19 ноября 2025
Чиновник хотел получить от курсантов 8,8 тысяч долларов за обещание «замять» дело.
Сотрудники ГБР разоблачили начальника учебного курса факультета подготовки специалистов по обеспечению и эксплуатации военной техники Одесской Военной академии в вымогательстве денег у курсантов. Об этом сообщили в Бюро.

По данным следствия, четверо курсантов академии шутили над товарищем, пряча его мопед неподалёку от учебного заведения. Шутки “закончились”, когда мопед украл неизвестный, а потерпевший написал в полицию заявление о похищении транспорта.

В отдел полиции вместе с курсантами поехал их куратор — начальник одного из учебных курсов академии.

После визита в отделение, как утверждают следователи, офицер вызвал курсантов и сообщил, что может “решить вопрос” о закрытии уголовного производства. Ссылаясь на якобы давние связи в полиции, он заявил, что только благодаря ему ребята до сих пор не находятся под стражей.

За такую “помощь” должностное лицо потребовало от курсантов 8,8 тыс. долларов США. В случае отказа он угрожал им восемью годами заключения и отчислением из академии.

На следующий день, по данным следствия, офицер начал требовать первую часть денег. Получив средства, он заставил курсантов под диктовку написать расписку о якобы имеющемся долге. 12 ноября правоохранители задержали должностное лицо во время получения второй части суммы.

Ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (“Злоупотребление влиянием”) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи также проверяют, действительно ли фигурант имел возможность “договориться” с правоохранителями и могли ли те быть причастны к схеме.

