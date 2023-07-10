Судья добровольно стал гражданином РФ, но годами получал судейское вознаграждение

Судья Виталий Снегирев сейчас занимается бизнесом в Луганске.

Судья Брянковского городского суда Луганской области Виталий Снегирев

Высший совет правосудия 10 июля 2023 года вернул в Офис Генерального прокурора представление о согласии на содержание под стражей судьи Брянковского городского суда Луганской области Виталия Снегирева.

Решение обусловлено тем, что, по мнению ВСП, Виталий Снегирев уже не является действующим украинским судьей, поскольку еще в 2020 году он добровольно получила гражданство РФ. Указанное обстоятельство автоматически исключает возможность его пребывания в должности судьи.

По данным Офиса Генерального прокурора, 13 июля 2020 года находясь в отделе по вопросам миграции отдела МВД по Абинскому району Краснодарского края РФ, судья Брянковского городского суда Виталий Снегирев подал документы на получение гражданства РФ.

14 июля Виталий Снегирев получил паспорт гражданина РФ. Также он был зарегистрирован в РФ по соответствующему адресу.

Поскольку Виталий Снегирев не проинформировал Государственную судебную администрацию о приобретении гражданства другой страны, то с 14 июля 2020 года по 30 сентября 2022 года он продолжал получать судейское вознаграждение.

С июля 2020 года по сентябрь 2022 года судья, не осуществляя правосудия, получил 1 млн. 894 тыс. 293 гривны судейского вознаграждения.

При этом с 2014 года Виталий Снегирев вследствие оккупации Луганской области вообще не осуществлял правосудие. В августе 2017 года он фактически отказался ехать во временную командировку в Новозаводской районный суд города Чернигова, а затем вообще покинул территорию Украины.

Интересно, что, как сообщил во время заседания Совета правосудия представитель Офиса Генпрокурора, СБУ еще в 2020 году стало известно, что Виталий Снегирев получил гражданство РФ, и даже 4 августа 2020 года было зарегистрировано уголовное производство.

СБУ удалось зафиксировать как разговоры Виталия Снегирева с отцом и другими лицами касательно получения им паспорта гражданина РФ, так и получить соответствующее выписку из автоматизированной системы «Российский паспорт».

Впрочем, привлечь судью к ответственности правоохранительные органы почему-то решили только в 2022 году, когда выплату судейского вознаграждения Виталию Снегиреву наконец-то прекратили после обращения Офиса Генпрокурора в ГСА.

Также интересно, что сам Виталий Снегирев с прекращением выплаты ему судейского вознаграждения не согласился и обратился с иском к ТУ ГСА в Луганской области.

По данным СБУ, члены семьи судьи находятся либо на оккупированной территории, либо в РФ.

Виталий Снегирев находится в Луганске, где занимается предпринимательской деятельностью.

В Украине судью подозревают как в государственной измене, так и в мошенничестве – ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Вместе с тем, в Офисе Генпрокурора решили, что поскольку Виталий Снегирев до сих пор находится в штате неработающего Брянковского городского суда, а отчислить из состава суда его никто не может, то этот вопрос должен разрешить ВСП.

Впрочем, Совет правосудия все же отметил, что Виталий Снегирев по состоянию на 2023 год уже не имеет статуса судьи.

«Статья 52 Закона «О судоустройстве и статусе судей» определяет статус судьи. Судьей является гражданин Украины, который в соответствии с Конституцией и законом о судоустройстве назначен судьей, занимает штатную судейскую должность и осуществляет правосудие на профессиональной основе. Статья 4 Конституции предусматривает, что в Украине существует единое гражданство. В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 126 Конституции, полномочия судьи прекращаются в случае прекращения гражданства Украины или обретения судьей гражданства другого государства. Согласно части 1 статьи 121 Закона «О судоустройстве и статусе судей» полномочия судьи прекращаются в случае прекращения гражданства в соответствии с Законом «О гражданстве Украины» или обретением судьей гражданства другого государства со дня прекращения гражданства Украины. Полномочия Снегирева Виталия Андреевича прекратились со дня получения гражданства Российской Федерации, а именно 13 июля 2020 года. Представление о предоставлении согласия на содержание под стражей Снегирева Виталия Андреевича как судьи Брянковского городского суда Луганской области не может быть рассмотрено Высшим советом правосудия и подлежит возврату», - сообщил докладчик по делу, член ВСП Алексей Мельник.

В итоге, за предложение вернуть в Офис Генерального прокурора представление о предоставлении согласия на содержание Виталия Снегирева под стражей проголосовали 7 членов ВРП, а против - 5 членов Совета правосудия.

Напомним, что, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Виталий Снегирев в 2018 году даже претендовал в Высший совет правосудия.

Судейскую карьеру начал в 2006 года, став судьей Брянковского горсуда Луганской области. В 2011 году избран судьей того же суда бессрочно.

В декабре 2009 г. награжден почетной грамотой Апелляционного суда Луганской области за значительный вклад в укрепление правосудия. В 2013 г. в качестве представителя украинского судейского сообщества принимал участие в международной тренинговой программе по уголовному судопроизводству в Токио (Япония).

Претендовал в новый Верховный Суд, но на запрос ВККС в Министерство обороны по поводу выполнения В. Снегиревым воинской обязанности пришел однозначный ответ о нарушении кандидатом правил воинского учета. После объявления негативных результатов спецпроверки В. Снегирев подал иск к Высшей квалифкомиссии судей, в качестве обеспечения которого потребовал запретить ВККС проводить конкурс в ВС.

23.12.2013 на сайте ВСЮ была обнародована информация о том, что В. Снегирев допустил нарушения, несовместимые с судейской должностью. Однако судье удалось избежать ответственности, поскольку из-за неявки почти половины членов Высшего совета юстиции на заседание не удалось набрать большинство голосов (не менее 11) от конституционного состава ВСЮ для внесения представления об увольнении судей за нарушение присяги.

Автор Вячеслав Хрипун

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