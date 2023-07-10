Когда Украина получит приглашение в НАТО: ответ Столтенберга

Йенс Столтенберг отметил, что «будущее Украины, конечно, в НАТО».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что приглашение Украины на вступление в Альянс будет тогда, когда союзники согласуют, что условия членства Киева отвечают необходимым потребностям. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

«Страны-члены рассмотрят стремление Украины быть членом в НАТО и место будущего Украины, конечно, в НАТО. Я ожидаю, что мы согласуем, что продвижение может быть без аспектов ПДЧ. И мы предоставим соответствующее приглашение Украине и присоединение к Альянсу, когда члены НАТО согласуют, что условия отвечают необходимым потребностям», - сказал Столтенберг.

По его словам, союзники «усилят поддержку Украины, чтобы приблизить ее к НАТО».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники по НАТО договорились исключить План действий для членства с пути Украины на вступление в Альянс.

Вместе с тем, Ольга Стефанишина объяснила, какие последствия для скорости реформ в Украине может иметь отсутствие приглашения Украины в НАТО.

Добавим, президент США заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна на саммите НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля, ожидает получить от стран-участниц Североатлантического альянса надежные и четкие гарантии безопасности на период, пока государство не войдет в блок.

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