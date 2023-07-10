В НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины - Кулеба

В НАТО договорились убрать ПДЧ с пути Украины к вступлению в Альянс.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники по НАТО договорились исключить План действий для членства с пути Украины на вступление в Альянс. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«После интенсивных переговоров союзники по НАТО пришли к консенсусу относительно исключения ПДЧ из пути членства Украины. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент, чтобы внести ясность в отношении приглашения Украины стать членом», – сообщил Кулеба.

Ранее Ольга Стефанишина объяснила, какие последствия для скорости реформ в Украине может иметь отсутствие приглашения Украины в НАТО.

Добавим, президент США заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна на саммите НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля, ожидает получить от стран-участниц Североатлантического альянса надежные и четкие гарантии безопасности на период, пока государство не войдет в блок.

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