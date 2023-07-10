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Судебной системе может понадобиться около 4 тысяч судей, – председатель Верховного Суда Станислав Кравченко

По данным ГСА, судебной системе не хватает около 2000 судей, но на самом деле потребность вдвое больше.

Судья КСУ Галина Юровская прокомментировала содержание Решение о неконституционности санкции за перемещение товаров через границу с утаиванием от таможенного контроля

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская рассказала о ключевых деталях Решения КСУ, которым Суд признал неконституционной санкцию Таможенного кодекса о наложении на лиц, переместивших товар через границу с сокрытием от таможенного контроля, штрафа в размере 100% стоимости товаров – предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.

Судье Верховного Суда предложили деньги, но он сообщил об этом в Совет правосудия

Участник процесса предложил судье 10% от суммы компенсации.

Ольга Стефанишина объяснила, какие последствия для скорости реформ в Украине может иметь отсутствие приглашения Украины в НАТО

Джо Байден заявил, что Украина для членства в НАТО должна отвечать требованиям «демократизации», в Украине считают, что отсутствие приглашения в НАТО может привести к тому, что решения по внутренним трансформациям будут под вопросом

Кабмин внес изменения в порядок получения денежной помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС: кто не получит деньги

Кабинет министров внес изменения в порядок предоставления единовременной материальной денежной помощи пострадавшему населению в результате подрыва Каховской ГЭС, предусмотрев, что лицам, находившимся за границей более 30 суток по состоянию на 5 июня, денежная помощь не предоставляется

  1. В Украине

В НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины - Кулеба

12:47, 10 июля 2023
В НАТО договорились убрать ПДЧ с пути Украины к вступлению в Альянс.
В НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины - Кулеба
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники по НАТО договорились исключить План действий для членства с пути Украины на вступление в Альянс. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«После интенсивных переговоров союзники по НАТО пришли к консенсусу относительно исключения ПДЧ из пути членства Украины. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент, чтобы внести ясность в отношении приглашения Украины стать членом», – сообщил Кулеба.

Ранее Ольга Стефанишина объяснила, какие последствия для скорости реформ в Украине может иметь отсутствие приглашения Украины в НАТО.

Добавим, президент США заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна на саммите НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля, ожидает получить от стран-участниц Североатлантического альянса надежные и четкие гарантии безопасности на период, пока государство не войдет в блок. 

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