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Судовій системі може знадобитися близько 4 тисяч суддів, - голова Верховного Суду Станіслав Кравченко

За даними ДСА, судовій системі бракує близько 2000 суддів, але насправді потреба вдвічі більша.

Суддя КСУ Галина Юровська прокоментувала зміст Рішення щодо неконституційності санкції за переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю

Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська розповіла про ключові деталі Рішення КСУ, яким Суд визнав неконституційною санкцію Митного кодексу про накладення на осіб, які перемістили товар через кордон із приховуванням від митного контролю, штрафу у розмірі 100% вартості товарів –предметів порушення митних правил із конфіскацією цих товарів.

Судді Верховного Суду запропонували гроші, але він повідомив про це у Раду правосуддя

Учасник процесу запропонував судді 10% від суми відшкодування.

Ольга Стефанішина пояснила, які наслідки для швидкості реформ в Україні може мати відсутність запрошення України до НАТО

Джо Байден заявив, що Україна для членства в НАТО має відповідати вимогам «демократизації», в Україні вважають, що відсутність запрошення у НАТО може призвести до того, що рішення щодо внутрішніх трансформацій будуть ставитися під питання.

Кабмін вніс зміни до порядку отримання грошової допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС: хто не отримає гроші

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку надання одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Каховської ГЕС, передбачивши, що особам, які перебували за кордоном понад 30 діб станом на 5 червня грошова допомога не надається.

  1. В Україні

В НАТО погодились скасувати ПДЧ для України – Кулеба

12:47, 10 липня 2023
В НАТО домовилися прибрати ПДЧ зі шляху України до вступу до Альянсу.
В НАТО погодились скасувати ПДЧ для України – Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що союзники по НАТО домовилися виключити План дій для членства зі шляху України на вступ до Альянсу. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО дійшли консенсусу щодо виключення ПДЧ із шляху членства України. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує шлях до НАТО. Це також найкращий момент, щоб внести ясність щодо запрошення України стати членом», – повідомив Кулеба.

Раніше Ольга Стефанішина пояснила, які наслідки для швидкості реформ в Україні може мати відсутність запрошення України до НАТО.

Додамо,  президент США заявив, що Україна не готова до вступу в НАТО.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна на саміті НАТО у Вільнюсі, який запланований на 11-12 липня, очікує отримати від країн-учасниць Північноатлантичного альянсу надійні та чіткі гарантії безпеки на період, доки держава не увійде до блоку.

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