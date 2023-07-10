В НАТО погодились скасувати ПДЧ для України – Кулеба

В НАТО домовилися прибрати ПДЧ зі шляху України до вступу до Альянсу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що союзники по НАТО домовилися виключити План дій для членства зі шляху України на вступ до Альянсу. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО дійшли консенсусу щодо виключення ПДЧ із шляху членства України. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує шлях до НАТО. Це також найкращий момент, щоб внести ясність щодо запрошення України стати членом», – повідомив Кулеба.

Раніше Ольга Стефанішина пояснила, які наслідки для швидкості реформ в Україні може мати відсутність запрошення України до НАТО.

Додамо, президент США заявив, що Україна не готова до вступу в НАТО.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна на саміті НАТО у Вільнюсі, який запланований на 11-12 липня, очікує отримати від країн-учасниць Північноатлантичного альянсу надійні та чіткі гарантії безпеки на період, доки держава не увійде до блоку.

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