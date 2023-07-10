В Україні розпочалося будівництво заводу з виробництва БПЛА Bayraktar — Камишін

Крім виробництва Bayraktar планується виробництво інших секретних товарів.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що турецька компанія Baykar почала будувати в Україні завод із виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків», - сказав міністр

За його словами, саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, проте потім «були зупинки, скандали».

«Завод почав будуватися на ділі, а не лише у меморандумі», - додав Камишін.

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