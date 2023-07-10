В Украине началось строительство завода по производству БПЛА Bayraktar — Камышин

Кроме производства Bayraktar планируется производство других секретных товаров.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что турецкая компания Baykar начала строить в Украине завод по производству беспилотных летальных аппаратов Bayraktar. Об этом он сказал во время телемарафона.

«Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам», - сказал министр

По его словами, то именно тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, однако затем «были остановки, скандалы».

«Завод начал строиться на деле, а не только в меморандуме», - добавил Камышин.

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