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Коли Україна отримає запрошення в НАТО: відповідь Столтенберга

14:54, 10 липня 2023
Єнс Столтенберг зазначив, що «майбутнє України, звичайно, в НАТО».
Коли Україна отримає запрошення в НАТО: відповідь Столтенберга
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що запрошення України на вступ до Альянсу буде тоді, коли союзники погодять, що умови членства Києва відповідають необхідним потребам. Про це він сказав під час спільної прес-конференції із президентом Литви Гітанасом Науседою.

«Країни-члени розглянуть прагнення України бути членом у НАТО і місце майбутнє України, звичайно, в НАТО. Я очікую, що ми узгодимо, що просування навіть може бути без аспектів ПДЧ. І ми надамо відповідне запрошення Україні та приєднання до Альянсу, коли члени НАТО узгодять, що умови відповідають необхідним потребам», - сказав Столтенберг.

За його словами, союзники «посилять підтримку України, щоб наблизити її до НАТО».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що союзники по НАТО домовилися виключити План дій для членства зі шляху України на вступ до Альянсу.

Разом з тим, Ольга Стефанішина пояснила, які наслідки для швидкості реформ в Україні може мати відсутність запрошення України до НАТО.

Додамо,  президент США заявив, що Україна не готова до вступу в НАТО.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна на саміті НАТО у Вільнюсі, який запланований на 11-12 липня, очікує отримати від країн-учасниць Північноатлантичного альянсу надійні та чіткі гарантії безпеки на період, доки держава не увійде до блоку.

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