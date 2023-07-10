Більшість та опозиція хочуть відкликати нардепа від ОПЗЖ  Шуфрича з посади очільника комітету з питань свободи слова

Група нардепів з фракції «Європейська солідарність» серед яких Артур Герасимов та Ірина Геращенко пропонують колегам відкликати з посади очільника комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича, аналогічний документ має намір внести на розгляд сесійної зали і нардеп від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

Фото: espreso.tv

Група народних депутатів з фракції «Європейська солідарність» серед яких Ірина Геращенко та Артур Герасимов зареєстрували у парламенті проєкт постанови №9469 про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання", якою пропонується відкликати нардепа Нестора Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова.

Текст документу наразі відсутній на сайті парламенту, однак один з авторів проєкту нардеп Ірина Геращенко повідомила, що пропонується відкликати Нестора Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова.

Аналогічний проєкт постанови подано на реєстрацію і фракцією «Слуга народу».

«Народний депутат Нестор Шуфрич своїми неодноразовими заявами та вчинками компроментував самого себе, виборців, Верховну Раду», - зазначається, зокрема у пояснювальній записці до документу.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада достроково припинила повноваження нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна, Андрія Деркача, які втратили громадянство, згідно з указом Президента України Володимира Зеленського. Також депутати позбавила депутатства Андрія Аксьонова, який написав заяву про складання депутатських повноважень.

Автор Ярослав Конощук

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