Президент Литви Науседа підтвердив, що у НАТО погодились скасувати ПДЧ для України

План дій щодо членства України в НАТО буде вилучено, - Гітанас Науседа.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що союзники по НАТО домовилися виключити План дій для членства зі шляху України на вступ до Альянсу.

Згодом президент Литви Гітанас Науседа підтвердив, що держави Альянсу дійшли згоди і вирішили скасувати ПДЧ для України.

«Я можу сказати, що План дій щодо членства буде вилучено, це дуже позитивний крок вперед. Це спростить шлях України до НАТО», – заявив президент Литви на пресконференції 10 липня.

Науседа підкреслив, що також необхідним є дуже чіткий сигнал можливості членства України в НАТО, коли це дозволять умови.

Раніше Ольга Стефанішина пояснила, які наслідки для швидкості реформ в Україні може мати відсутність запрошення України до НАТО.

Додамо, президент США заявив, що Україна не готова до вступу в НАТО.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна на саміті НАТО у Вільнюсі, який запланований на 11-12 липня, очікує отримати від країн-учасниць Північноатлантичного альянсу надійні та чіткі гарантії безпеки на період, доки держава не увійде до блоку.

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