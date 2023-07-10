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  1. В мире

Президент Литвы Науседа подтвердил, что в НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины

14:47, 10 июля 2023
План действий по членству Украины в НАТО будет изъят, - Гитанас Науседа.
Президент Литвы Науседа подтвердил, что в НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники по НАТО договорились исключить План действий для членства с пути Украины на вступление в Альянс.

Позже президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что государства Альянса пришли к согласию и решили отменить ПДЧ для Украины.

«Я могу сказать, что План действий по членству будет изъят, это очень позитивный шаг вперед. Это упростит путь Украины в НАТО», – заявил президент Литвы на пресс-конференции 10 июля.

Науседа подчеркнул, что также необходим очень четкий сигнал возможности членства Украины в НАТО, когда это позволят условия.

Ранее Ольга Стефанишина объяснила, какие последствия для скорости реформ в Украине может иметь отсутствие приглашения Украины в НАТО.

Добавим, президент США заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна на саммите НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля, ожидает получить от стран-участниц Североатлантического альянса надежные и четкие гарантии безопасности на период, пока государство не войдет в блок. 

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