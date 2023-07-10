Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Апелляционная палата ВАКС не изменила размер залога для подозреваемого в получении взятки главы Тернопольского облсовета Михаила Головко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила апелляционные жалобы обвинения и защиты, оставив в силе решение ВАКС о мере пресечения для бывшего председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко.

Кабмин запретил аптеками указывать в рекламе цены и сравнивать себя с конкурентами

Согласно документу на вывесках и рекламах, аптекам запрещено указывать уровень цен или другой признак стоимости, который может повлиять на намерения потребителя приобрести товар.

Кабмин распространил порядок выплат разового пособия на иностранцев, служащих в Нацгвардии: сколько они получат

Министры приняли постановление, которым распространили порядок выплат разовой денежной помощи на военнослужащих-иностранцев, служащих в Нацгвардии.

Кабмин установил предельный срок рассмотрения обращений о бронировании военнообязанных

Правительство внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных, предусмотрев рассмотрение соответствующих обращений в течение 10 дней.

В парламенте появился альтернативный законопроект о полиграфе для судей и проверке Верховного Суда

Народный депутат от Слуги народа зарегистрировал альтернативный проект о проверке судей на полиграфе и мониторинге Верховного Суда.

  1. В Украине

Инцидент со священником УПЦ МП, применивший против людей огнетушитель: в полиции сделали заявление

19:56, 10 июля 2023
Полицейские фиксируют правонарушения на территории собора в Белой Церкви.
Инцидент со священником УПЦ МП, применивший против людей огнетушитель: в полиции сделали заявление
Фото: facebook.com/pol.kyivregion
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Как ранее сообщалось, 10 июля в Белой Церкви священник УПЦ МП в Спасо-Преображенском соборе применил огнетушитель против собравшихся у здания людей.

Полиция Киевской области заявила, что полицейские фиксируют правонарушения на территории собора в Белой Церкви.

«На данный момент по поводу происшествия в полицию поступило 22 сообщения, в том числе о конфликтной ситуации и повреждении имущества.

Кроме того, известно, что представитель церкви закрылся внутри и использовал огнетушитель, чтобы помешать попасть внутрь помещения. Никакого сообщения об этом в полицию не поступало. Правоохранители фиксируют все события и позже предоставят им законную квалификацию», - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області