Инцидент со священником УПЦ МП, применивший против людей огнетушитель: в полиции сделали заявление

Полицейские фиксируют правонарушения на территории собора в Белой Церкви.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Как ранее сообщалось, 10 июля в Белой Церкви священник УПЦ МП в Спасо-Преображенском соборе применил огнетушитель против собравшихся у здания людей.

Полиция Киевской области заявила, что полицейские фиксируют правонарушения на территории собора в Белой Церкви.

«На данный момент по поводу происшествия в полицию поступило 22 сообщения, в том числе о конфликтной ситуации и повреждении имущества.

Кроме того, известно, что представитель церкви закрылся внутри и использовал огнетушитель, чтобы помешать попасть внутрь помещения. Никакого сообщения об этом в полицию не поступало. Правоохранители фиксируют все события и позже предоставят им законную квалификацию», - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

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