Інцидент з священиком УПЦ МП, який застосував проти людей вогнегасник: у поліції зробили заяву

Поліцейські фіксують правопорушення на території собору в Білій Церкві.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Як раніше повідомлялося, 10 липня у Білій Церкві священик УПЦ МП у Спасо-Преображенському соборі застосував вогнегасник проти людей, які зібрались біля будівлі.

Поліція Київської області заявила, що поліцейські фіксують правопорушення на території собору в Білій Церкві.

«На даний момент з приводу події, до поліції надійшло 22 повідомлення, у тому числі про конфліктну ситуацію та пошкодження майна.

Крім цього, відомо, що представник церкви закрився всередині та використовував вогнегасник, щоб перешкоджати потрапити в середину приміщення. Жодного повідомлення про це до поліції не надходило. Правоохоронці фіксують усі події та згодом нададуть їм законної кваліфікації», - сказано у повідомленні.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

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