Большинство и оппозиция хотят отозвать нардепа от ОПЗЖ Шуфрича с должности главы комитета по свободе слова

Группа нардепов из фракции «Европейская солидарность» среди которых Артур Герасимов и Ирина Геращенко предлагают коллегам отозвать с должности руководителя комитета по свободе слова Нестора Шуфрича, аналогичный документ намерена внести на рассмотрение сессионного зала и нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безуглая.

Фото: espreso.tv

Группа народных депутатов из фракции «Европейская солидарность» среди которых Ирина Геращенко и Артур Герасимов зарегистрировали в парламенте проект постановления №9469 о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины созыва", которой предлагается отозвать нардепа Нестора Шуфрича с должности председателя комитета по вопросам свободы слова

Текст документа отсутствует на сайте парламента, однако один из авторов проекта нардеп Ирина Геращенко сообщила, что предлагается отозвать Нестора Шуфрича с должности председателя комитета по вопросам свободы слова.

Аналогичный проект постановления внесен на регистрацию и фракцией «Слуга народа».

«Народный депутат Нестор Шуфрич своими неоднократными заявлениями и поступками компроментировал самого себя, избирателей, Верховную Раду», – отмечается, в частности, в пояснительной записке к документу.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада досрочно прекратила полномочия нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина, Андрея Деркача, потерявших гражданство, согласно указу Президента Украины Владимира Зеленского. Также депутаты лишили депутатства Андрея Аксенова, который написал заявление о сложении депутатских полномочий.

Автор Ярослав Конощук

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