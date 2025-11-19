Міноборони спростило отримання нового посвідчення УБД: що змінилося

Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа.

Міністерство оборони оновило правила видачі нового посвідчення учасника бойових дій (УБД) у разі його втрати, викрадення або для військовослужбовців, звільнених із полону. Відповідні зміни затверджені новим наказом відомства.

За оновленою процедурою, тепер для отримання нового посвідчення УБД не потрібно додавати документ про звернення до Нацполіції щодо втрати чи викрадення посвідчення, а також про опубліковане оголошення про це в друкованих ЗМІ.

Також Міністерство скасувало вимогу щодо надання матеріалів службового розслідування для військових, звільнених із полону.

Як отримати нове посвідчення УБД

У разі втрати або викрадення посвідчення військовослужбовці, які наразі служать, подають рапорт командиру своєї частини. Ті, хто звільнений із військової служби, повинні звернутися до ТЦК та СП за місцем обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус УБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві.

До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати такі документи:

копію втраченого (викраденого) посвідчення (за наявності);

лист талонів та його копію;

копію першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);

дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки.

