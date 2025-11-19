  1. В Україні

Міноборони спростило отримання нового посвідчення УБД: що змінилося

12:28, 19 листопада 2025
Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа.
Міноборони спростило отримання нового посвідчення УБД: що змінилося
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони оновило правила видачі нового посвідчення учасника бойових дій (УБД) у разі його втрати, викрадення або для військовослужбовців, звільнених із полону. Відповідні зміни затверджені новим наказом відомства.

За оновленою процедурою, тепер для отримання нового посвідчення УБД не потрібно додавати документ про звернення до Нацполіції щодо втрати чи викрадення посвідчення, а також про опубліковане оголошення про це в друкованих ЗМІ.

Також Міністерство скасувало вимогу щодо надання матеріалів службового розслідування для військових, звільнених із полону.

Як отримати нове посвідчення УБД

У разі втрати або викрадення посвідчення військовослужбовці, які наразі служать, подають рапорт командиру своєї частини. Ті, хто звільнений із військової служби, повинні звернутися до ТЦК та СП за місцем обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус УБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві.

До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати такі документи:

  • копію втраченого (викраденого) посвідчення (за наявності);
  • лист талонів та його копію;
  • копію першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);
  • дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція документи військовослужбовці Міноборони УБД

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]