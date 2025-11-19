Минобороны упростило получение нового удостоверения УБД: что изменилось
Министерство обороны обновило правила выдачи нового удостоверения участника боевых действий (УБД) в случае его утраты, похищения или для военнослужащих, освобожденных из плена. Соответствующие изменения утверждены новым приказом ведомства.
По обновленной процедуре, теперь для получения нового удостоверения УБД не нужно додавать документ о обращении в Нацполицию относительно утраты или краже удостоверения, а также опубликованое объявление об этом в печатных СМИ.
Также Министерство отменило требование о предоставлении материалов служебного расследования для военнослужащих, освобожденных из плена.
Как получить новое удостоверение УБД
В случае утраты или похищения удостоверения военнослужащие, которые сейчас проходят службу, подают рапорт командиру своей части. Те, кто освобожден от военной службы, должны обратиться в ТЦК и СП по месту учета. Также можно обратиться в Министерство по делам ветеранов, если статус УБД был получен через межведомственную комиссию, созданную при этом министерстве.
К заявлению на получение нового удостоверения УБД необходимо добавить такие документы:
- копию утраченного (похищенного) удостоверения (при наличии);
- лист талонов и его копию;
- копию первой страницы паспорта (паспорта в форме карточки);
- две цветные фотографии размером 3 × 4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65–70 % фотографии.
