Минобороны упростило получение нового удостоверения УБД: что изменилось

Теперь для оформления нового удостоверения не нужно подтверждать, что Нацполиция приняла и зарегистрировала заявление о потере или краже документа.

Министерство обороны обновило правила выдачи нового удостоверения участника боевых действий (УБД) в случае его утраты, похищения или для военнослужащих, освобожденных из плена. Соответствующие изменения утверждены новым приказом ведомства.

По обновленной процедуре, теперь для получения нового удостоверения УБД не нужно додавать документ о обращении в Нацполицию относительно утраты или краже удостоверения, а также опубликованое объявление об этом в печатных СМИ.

Также Министерство отменило требование о предоставлении материалов служебного расследования для военнослужащих, освобожденных из плена.

Как получить новое удостоверение УБД

В случае утраты или похищения удостоверения военнослужащие, которые сейчас проходят службу, подают рапорт командиру своей части. Те, кто освобожден от военной службы, должны обратиться в ТЦК и СП по месту учета. Также можно обратиться в Министерство по делам ветеранов, если статус УБД был получен через межведомственную комиссию, созданную при этом министерстве.

К заявлению на получение нового удостоверения УБД необходимо добавить такие документы:

копию утраченного (похищенного) удостоверения (при наличии);

лист талонов и его копию;

копию первой страницы паспорта (паспорта в форме карточки);

две цветные фотографии размером 3 × 4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65–70 % фотографии.

