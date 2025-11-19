  1. В Украине

Минобороны упростило получение нового удостоверения УБД: что изменилось

12:28, 19 ноября 2025
Теперь для оформления нового удостоверения не нужно подтверждать, что Нацполиция приняла и зарегистрировала заявление о потере или краже документа.
Министерство обороны обновило правила выдачи нового удостоверения участника боевых действий (УБД) в случае его утраты, похищения или для военнослужащих, освобожденных из плена. Соответствующие изменения утверждены новым приказом ведомства.

По обновленной процедуре, теперь для получения нового удостоверения УБД не нужно додавать документ о обращении в Нацполицию относительно утраты или краже удостоверения, а также опубликованое объявление об этом в печатных СМИ.

Также Министерство отменило требование о предоставлении материалов служебного расследования для военнослужащих, освобожденных из плена.

Как получить новое удостоверение УБД

В случае утраты или похищения удостоверения военнослужащие, которые сейчас проходят службу, подают рапорт командиру своей части. Те, кто освобожден от военной службы, должны обратиться в ТЦК и СП по месту учета. Также можно обратиться в Министерство по делам ветеранов, если статус УБД был получен через межведомственную комиссию, созданную при этом министерстве.

К заявлению на получение нового удостоверения УБД необходимо добавить такие документы:

  • копию утраченного (похищенного) удостоверения (при наличии);
  • лист талонов и его копию;
  • копию первой страницы паспорта (паспорта в форме карточки);
  • две цветные фотографии размером 3 × 4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65–70 % фотографии.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

