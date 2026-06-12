Комитет Сената США поддержал выделение помощи Украине в сфере безопасности на 750 млн долларов

750 миллионов долларов выплачиваются американским компаниям за производство и поставку оружия для ВСУ.

Фото: Getty Images

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Комитет Сената США по вооруженным силам поддержал продолжение помощи Украине в сфере безопасности и увеличение финансирования до 750 миллионов долларов в рамках оборонного бюджета, пишет Reuters.

Комитет, в котором большинство составляют представители Республиканской партии, 11 июня завершил работу над своей версией ежегодного законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA).

Документ предусматривает продление действия Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) до 2029 года и увеличивает ее финансирование до 750 миллионов долларов. Эти средства выплачиваются американским компаниям за производство и поставку оружия для ВСУ.

Также в тексте законодательной инициативы говорится о запрете использования средств, утвержденных NDAA, для осуществления любой деятельности, признающей суверенитет РФ над международно признанной территорией Украины, и поручается Пентагону предоставлять разведывательную поддержку Киеву с целью поддержки военных операций.

Далее этот законопроект должен пройти голосование в обеих палатах Конгресса, после чего компромиссный вариант будет передан в Белый дом на подпись президенту Дональду Трампу.

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