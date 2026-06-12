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Комітет Сенату США підтримав виділення безпекової допомоги Україні на 750 млн доларів

08:31, 12 червня 2026
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750 мільйонів доларів виплачуються американським компаніям за виробництво і постачання зброї для ЗСУ.
Комітет Сенату США підтримав виділення безпекової допомоги Україні на 750 млн доларів
Фото: Getty Images
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Комітет Сенату США зі збройних сил підтримав продовження безпекової допомоги Україні та збільшення фінансування до 750 мільйонів доларів у межах оборонного бюджету, пише Reuters.

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Комітет, у якому більшість становлять представники Республіканської партії, 11 червня завершив роботу над своєю версією щорічного законопроєкту про асигнування на національну оборону (NDAA).

Документ передбачає продовження дії Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI) до 2029 року та збільшує її фінансування до 750 мільйонів доларів. Ці кошти виплачуються американським компаніям за виробництво і постачання зброї для ЗСУ.

Також у тексті законодавчої ініціативи йдеться про заборону використання коштів, затверджених NDAA, для здійснення будь-якої діяльності, що визнає суверенітет РФ над міжнародно визнаною територією України, та доручає Пентагону надавати розвідувальну підтримку Києву з метою підтримки військових операцій.

Далі цей законопроєкт має пройти голосування в обох палатах Конгресу, після чого компромісний варіант передадуть до Білого дому на підпис президенту Дональду Трампу.

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США Україна

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