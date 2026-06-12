Мексика та Південна Корея здобувають перемоги на старті Чемпіонату світу-2026
У четвер, 11 червня, в Мексиці, США та Канаді розпочалася фінальна частина XXIII чемпіонату світу з футболу.
У матчі відкриття на 87-тисячному Estadio Banorte («Ацтека») у Мехіко (Мексика) збірна Мексики перемогла команду Південної Африки - 2:0.
В іншому поєдинку групи А на Estadio Omnilife у Сапопані, поблизу мексиканської Гвадалахари, у ніч проти п'ятниці, 12 червня, футболісти Південної Кореї були сильніше за Чехію.
Чемпіонат світу-2026 з футболу. Група A, перший тур
Південна Корея — Чехія 2:1
Голи: Хван, 67, Хьюн Ко, 80 — Крейчі, 59
Мексика — ПАР 2:0
Голи: Кіньйонес, 9, Хіменес, 67
На 49-й хвилині вилучений Яя Сітоле (ПАР) — пряма червона.
На 84-й хвилині вилучений Темба Зване (ПАР) — пряма червона.
На 90+2-й хвилині вилучений Сезар Монтес (Мексика) — пряма червона.
Група А. Турнірна таблиця
Мексика — 3 очки (1 матч), 2:0 (різниця м'ячів)
Республіка Корея — 3 очки (1), 2:1
Чехія — 0 очок (1), 1:2
Південна Африка — 0 очок (1), 0:2
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