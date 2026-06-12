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Мексика та Південна Корея здобувають перемоги на старті Чемпіонату світу-2026

08:12, 12 червня 2026
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Збірна Мексики очолила таблицю групи А.
Мексика та Південна Корея здобувають перемоги на старті Чемпіонату світу-2026
Фото: Getty Images
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У четвер, 11 червня, в Мексиці, США та Канаді розпочалася фінальна частина XXIII чемпіонату світу з футболу.

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У матчі відкриття на 87-тисячному Estadio Banorte («Ацтека») у Мехіко (Мексика) збірна Мексики перемогла команду Південної Африки - 2:0.

В іншому поєдинку групи А на Estadio Omnilife у Сапопані, поблизу мексиканської Гвадалахари, у ніч проти п'ятниці, 12 червня, футболісти Південної Кореї були сильніше за Чехію.

Чемпіонат світу-2026 з футболу. Група A, перший тур

Південна Корея — Чехія 2:1

Голи: Хван, 67, Хьюн Ко, 80 — Крейчі, 59

Мексика — ПАР 2:0

Голи: Кіньйонес, 9, Хіменес, 67

На 49-й хвилині вилучений Яя Сітоле (ПАР) — пряма червона.

На 84-й хвилині вилучений Темба Зване (ПАР) — пряма червона.

На 90+2-й хвилині вилучений Сезар Монтес (Мексика) — пряма червона.

Група А. Турнірна таблиця

Мексика — 3 очки (1 матч), 2:0 (різниця м'ячів)

Республіка Корея — 3 очки (1), 2:1

Чехія — 0 очок (1), 1:2

Південна Африка — 0 очок (1), 0:2

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футбол

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