Мексика и Южная Корея одерживают победы на старте Чемпионата мира-2026

Сборная Мексики возглавила таблицу группы А.

Фото: Getty Images

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В четверг, 11 июня, в Мексике, США и Канаде началась финальная часть XXIII чемпионата мира по футболу.

В матче открытия на 87-тысячном Estadio Banorte («Ацтека») в Мехико (Мексика) сборная Мексики победила команду Южной Африки — 2:0.

В другом поединке группы А на Estadio Omnilife в Сапопане, недалеко от мексиканской Гвадалахары, в ночь на пятницу, 12 июня, футболисты Республики Корея оказались сильнее Чехии.

Чемпионат мира-2026 по футболу. Группа А, первый тур

Республика Корея — Чехия 2:1

Голы: Хван, 67, Хьюн Ко, 80 — Крейчи, 59

Мексика — ЮАР 2:0

Голы: Киньонес, 9, Хименес, 67

На 49-й минуте удален Яя Ситоле (ЮАР) — прямая красная карточка.

На 84-й минуте удален Темба Зване (ЮАР) — прямая красная карточка.

На 90+2-й минуте удален Сесар Монтес (Мексика) — прямая красная карточка.

Группа А. Турнирная таблица

Мексика — 3 очка (1 матч), 2:0 (разница мячей)

Республика Корея — 3 очка (1), 2:1

Чехия — 0 очков (1), 1:2

Южная Африка — 0 очков (1), 0:2

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