Мексика и Южная Корея одерживают победы на старте Чемпионата мира-2026
В четверг, 11 июня, в Мексике, США и Канаде началась финальная часть XXIII чемпионата мира по футболу.
В матче открытия на 87-тысячном Estadio Banorte («Ацтека») в Мехико (Мексика) сборная Мексики победила команду Южной Африки — 2:0.
В другом поединке группы А на Estadio Omnilife в Сапопане, недалеко от мексиканской Гвадалахары, в ночь на пятницу, 12 июня, футболисты Республики Корея оказались сильнее Чехии.
Чемпионат мира-2026 по футболу. Группа А, первый тур
Республика Корея — Чехия 2:1
Голы: Хван, 67, Хьюн Ко, 80 — Крейчи, 59
Мексика — ЮАР 2:0
Голы: Киньонес, 9, Хименес, 67
На 49-й минуте удален Яя Ситоле (ЮАР) — прямая красная карточка.
На 84-й минуте удален Темба Зване (ЮАР) — прямая красная карточка.
На 90+2-й минуте удален Сесар Монтес (Мексика) — прямая красная карточка.
Группа А. Турнирная таблица
Мексика — 3 очка (1 матч), 2:0 (разница мячей)
Республика Корея — 3 очка (1), 2:1
Чехия — 0 очков (1), 1:2
Южная Африка — 0 очков (1), 0:2
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