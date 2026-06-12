Дэн Джарвис стал новым министром обороны Великобритании

Дэн Джарвис сменил Джона Хили на посту министра обороны Великобритании.

Фото: Flickr

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что новым министром обороны страны стал Дэн Джарвис — он сменил на этой должности Джона Хили.

«Моя первая обязанность — обеспечивать безопасность британского народа, и я всегда буду делать все необходимое для защиты нашей национальной безопасности. Я рад назначить Дэна Джарвиса министром обороны, поскольку мы укрепляем наши вооруженные силы и противостоим все более серьезным угрозам, с которыми сталкивается наша страна», — заявил премьер-министр Стармер.

Напомним, ранее Джон Хили объявил об отставке. Свое решение он объяснил несогласием с планами правительства относительно оборонных расходов, которые, по его словам, являются недостаточными на фоне растущих угроз для страны.

Что известно о Дэне Джарвисе

Дэн Джарвис является депутатом парламента от округа Барнсли-Норт с 2011 года. Также он занимал должность мэра Южного Йоркшира с 2018 по 2022 год.

В 2024 году Джарвис был назначен министром безопасности в Министерстве внутренних дел, где работал до сегодняшнего дня. Ранее Джарвис служил офицером в Парашютном полку британской армии с 1997 по 2011 год. Принимал участие в военных миссиях в Косово, Сьерра-Леоне, Ираке и Афганистане.

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