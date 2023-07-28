Шарія та ексглаву поліції Вінницької області Шевцова судитимуть за держзраду

У Офісі Генерального прокурора повідомили, що Анатолій Шарій та Антон Шевцов здійснювали підривну діяльність проти України на виконання завдань фсб рф.

Фото: bbc.co.uk

Офіс Генерального прокурора повідомив, що прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно українського блогера та ексочільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області. Про це йдеться на офіційному сайті ОГП.

У ОГП не вказують імена, але СБУ раніше повідомляла, мова йде проросійського блогера Анатолія Шарія та колишнього главу поліції Вінницької області Антона Шевцова.

Їм інкриміновано державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачені здійснювали підривну діяльність проти України на виконання завдань фсб рф.

У ОГП зазначають, що з 2018 року колишній правоохоронець, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, співпрацював зі співробітником російської спецслужби.

«Він надавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані проти України. Для цього користувався особистими зв’язками та відомостями з попередніх місць роботи.

Інший обвинувачений – керівник забороненої в Україні проросійської політичної партії та власник однойменного Youtube-каналу. Із 2019 року він фактично проживає на території Королівства Іспанія.

Звідти організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту.

Екскерівник обласної поліції до співпраці з фсб рф залучив проросійського блогера. Той погодився на пропозицію виконувати завдання спецслужби, - сказано у повідомленні.

У ОГП додають, що спільники створювали політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту. Про виконану роботу обвинувачені звітували своєму куратору з фсб рф.

Раніше Анатолію Шарію повідомлено про підозру у державній зраді.

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