Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Парламент схвалив реформу оплати праці державних службовців в першому читанні

За словами депутатів, проектом припиняються зайві та необґрунтовані виплати, а також оптимізується кількість працівників держорганів.

Свідками у справі голови ДСА Олексія Сальнікова є судді Касаційного адмінсуду та голова КАС ВС Михайло Смокович, — прокурор САП

Прокурор САП назвав імена свідків – суддів Касаційного адміністративного суду у справі голови ДСА Олексія Сальнікова

651 суддя потребує поліпшення житлових умов, зокрема, внаслідок бойових дій

Покращення умов проживання потребують 174 працівника апаратів судів, 88 помічників суддів та 18 працівників ТУ ДСА.

Голова Служби дисциплінарних інспекторів буде отримувати більше 107 тисяч грн

Зарплата інспектора, який вивчатиме скарги на суддів, складе більше 80 тисяч грн: Верховна Рада готується схвалити законопроект, який передбачає створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Призначені під час війни чиновники повинні будуть пройти спеціальну перевірку

Парламент схвалив законопроект, який відновлює спеціальні перевірки щодо призначених під час війни посадовців.

  1. В Україні

Шарія та ексглаву поліції Вінницької області Шевцова судитимуть за держзраду

11:09, 28 липня 2023
У Офісі Генерального прокурора повідомили, що Анатолій Шарій та Антон Шевцов здійснювали підривну діяльність проти України на виконання завдань фсб рф.
Шарія та ексглаву поліції Вінницької області Шевцова судитимуть за держзраду
Фото: bbc.co.uk
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

 Офіс Генерального прокурора повідомив, що прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно українського блогера та ексочільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області. Про це йдеться на офіційному сайті ОГП.

У ОГП не вказують імена, але СБУ раніше повідомляла, мова йде проросійського блогера Анатолія Шарія та колишнього главу поліції Вінницької області Антона Шевцова.

Їм інкриміновано державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачені здійснювали підривну діяльність проти України на виконання завдань фсб рф.

У ОГП зазначають, що з 2018 року колишній правоохоронець, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, співпрацював зі співробітником російської спецслужби.

«Він надавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані проти України. Для цього користувався особистими зв’язками та відомостями з попередніх місць роботи.

Інший обвинувачений – керівник забороненої в Україні проросійської політичної партії та власник однойменного Youtube-каналу. Із 2019 року він фактично проживає на території Королівства Іспанія.

Звідти організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту.

Екскерівник обласної поліції до співпраці з фсб рф залучив проросійського блогера. Той погодився на пропозицію виконувати завдання спецслужби, - сказано у повідомленні.

У ОГП додають, що спільники створювали політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту. Про виконану роботу обвинувачені звітували своєму куратору з фсб рф.

Раніше Анатолію Шарію повідомлено про підозру у державній зраді.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді