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  1. В Украине

Шария и экс-главу полиции Винницкой области Шевцова будут судить за госизмену

11:09, 28 июля 2023
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что Анатолий Шарий и Антон Шевцов осуществляли подрывную деятельность против Украины по выполнению задач фсб рф.
Шария и экс-главу полиции Винницкой области Шевцова будут судить за госизмену
Фото: bbc.co.uk
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Офис Генерального прокурора сообщил, что прокуроры Винницкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении украинского блоггера и экс-главы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области. Об этом говорится на официальном сайте ОГП.

В ОГП не указывают имена, но СБУ ранее сообщала, что речь идет о пророссийском блоггере Анатолие Шарие и бывшем главе полиции Винницкой области Антоне Шевцове.

Им инкриминировано государственную измену, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Следствием установлено, что обвиняемые осуществляли подрывную деятельность против Украины по выполнению задач фсб рф.

В ОГП отмечают, что с 2018 года бывший полицейский, находясь во временно оккупированном Крыму, сотрудничал с сотрудником российской спецслужбы.

«Он предоставлял куратору информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов, которые могли быть использованы против Украины. Для этого пользовался личными связями и сведениями из предыдущих мест работы.

Другой обвиняемый – руководитель запрещенной в Украине пророссийской политической партии и владелец одноименного Youtube-канала. С 2019 г. он фактически проживает на территории Королевства Испания.

Оттуда организует пиар-акции пророссийской направленности, создает и распространяет политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания.

Экс-руководитель областной полиции к сотрудничеству с фсб рф привлек пророссийского блоггера. Он согласился на предложение выполнять задачи спецслужбы, - сказано в сообщении.

В ОГП добавляют, что сообщники создавали политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания. О проделанной работе обвиняемые отчитывались своему куратору по фсб рф.

Ранее Анатолийю Шарию сообщили о подозрении в государственной измене.

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