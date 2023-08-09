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Депутати пропонують обмежити зарплати та інше грошове забезпечення посадовців сумою у 100 тисяч грн

07:30, 9 серпня 2023
Зарплату та грошове забезпечення з бюджету, а також зарплату керівникам держпідприємств пропонується обмежити розміром в 100 тисяч грн.
Депутати пропонують обмежити зарплати та інше грошове забезпечення посадовців сумою у 100 тисяч грн
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Верховній Раді пропонують на період дії воєнного стану зупинити видатки державного та місцевих бюджетів на оплату праці та інше грошове забезпечення в частині, що перевищує 15 розмірів мінімальної заробітної плати, крім виплат що здійснюються службовцям Збройних Сил України, а також інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які покладено функції із забезпечення оборони держави.

Також пропонується обмежити максимальний розмір заробітної плати працівників, в тому числі керівників, підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств 15 розмірами мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня.

Тобто, станом на 2023 рік, вони зможуть отримувати не більше 100 500 грн.

Крім того, пропонується заборонити фінансувати відрядження за рахунок бюджету. Відповідні пропозиції містить законопроект 9565 щодо забезпечення ефективного використання коштів у період дії воєнного стану.

Ініціаторами законопроекту виступає ціла група депутатів – Ольга Василевська-Смаглюк, Андрій Клочко, Олександр Федієнко, Максим Павлюк, Мар'яна Безугла та інші.

Також законопроектом Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу пропонується доповнити положеннями, якими зупинити на період дії воєнного стану видатки державного та місцевих бюджетів на

  • благоустрій населених пунктів,
  • будівництво, реконструкцію та ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства, крім видатків на ліквідацію аварійного стану такої інфраструктури та усунення наслідків збройної агресії проти України,
  • утримання державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, підприємств, установ та організацій, утворених органами державної влади;
  • послуги з підготовки, розміщення, просування інформації в онлайн- медіа, соціальних мережах, крім інформації щодо збройної агресії проти України;
  • оплату чартерних рейсів;
  • придбання вітальних листівок,
  • виготовлення державних та відомчих нагород та пам’ятних знаків, крім нагород для відзначення службовців ЗСУ, а також інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями;
  • організацію заходів з відзначення пам’ятних та історичних дат, проведення виставок, ярмарків, з’їздів, симпозіумів, конгресів;
  • відрядження за межі України, окрім відряджень державного значення.

Відрядженням державного значення пропонується визначити відрядження з метою зміцнення обороноздатності держави, звільнення українських громадян, які перебувають у полоні держави-агресора та залучення  фінансування.

Автор: Наталья Мамченко

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