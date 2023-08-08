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  1. В Україні

У Києві на озері «Райдужне» загинула дитина

23:19, 8 серпня 2023
Водолази дістали тіло дівчинки з глибини на відстані 10 м від берега.
У Києві на озері «Райдужне» загинула дитина
Джерело фото: facebook.com/DSNSKyiv
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У столиці 7 серпня по обіді надійшло повідомлення про те, що на озері «Райдужне» під час купання з поля зору зникла дитина.

У ДСНС України повідомили, що водолази дістали тіло дівчинки з глибини 1.7 м на відстані 10 м від берега.

Як раніше ми писали, у ДСНС наголошують, що з початку року внаслідок необережної поведінки на воді загинуло вже понад 500 людей. Щоб запобігти лиху, у Державній службі з надзвичайних ситуацій нагадали про правила безпеки.

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