Номерные знаки и техпаспорт можно будет получить на почте

Свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки, оформленные через портал Дія или Электронный кабинет водителя, по желанию лица можно будет получить почтой или курьером.

Источник фото: facebook.com/Bogdan Drapiatyi

Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый анонсирует нововведения, которые скоро будут реализованы на практике. Свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) и номерные знаки, оформленные через портал Дія или Электронный кабинет водителя, по желанию лица можно будет получить почтой или курьером.

Также после вступления в силу постановления, которое принял 8 августа Кабинет Министров Украины, – удостоверения водителя можно будет пересылать через международные почтовые отделения.

«Эта опция является особенно актуальной в условиях полномасштабной войны россии против Украины, когда граждане нашего государства, проживая за рубежом, смогут осуществить обмен водительских удостоверений через Дію или ЭКВ, получив пластиковый документ в почтовом отделении соответствующей страны», - отметил Драпятый.

Постановлением определены особенности электронного информационного взаимодействия МВД с другими субъектами для автоматизации процесса проверки сведений, необходимых для предоставления услуги сервисными центрами МВД. По его словам, этот вопрос важен, в частности, учитывая комплексную подготовку к полноценному внедрению услуги регистрации автомобиля онлайн.

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