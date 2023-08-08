Передает ли Северная Корея оружие россии - ответ Данилова

По его словам, если рф обращается за помощью в КНДР, это означает, что у нее не все так хорошо с оборудованием и вооружением.

Украина пока не может сказать о том, что Северная Корея передает россии свое оружие. Но за ситуацией внимательно наблюдают. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По его словам, если рф обращается за помощью в КНДР, это означает, что у нее не все так хорошо с оборудованием и вооружением.

«Мы понимаем, что там происходит. Будет ли Корея помогать или нет, давайте посмотрим. На сегодняшний день мы не можем сказать, что такое уже происходит, но мы держим руку на контроле, понимаем имеющиеся процессы, имеющиеся переговоры», - отметил Данилов.

Он добавил, что пока Украина может уверенно утверждать о передаче россии иранскому оружию, которое используется для убийства мирного населения.

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