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ГНС разъяснила нюансы для плательщиков единого налога в связи с отменой 2-процентной «упрощенки»

19:03, 8 августа 2023
Налоговики предоставили разъяснение физическим лицам-плательщикам единого налога, которые до 1 августа 2023 использовали особенности налогообложения (были зарегистрированы плательщиками единого налога третьей группы со ставкой налога 2 процента).
ГНС разъяснила нюансы для плательщиков единого налога в связи с отменой 2-процентной «упрощенки»
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Государственная налоговая служба разъяснила некоторые нюансы для плательщиков единого налога в связи с отменой с 1 августа 2023 года упрощенной системы с особенностями по ставке 2% в соответствии с Законом №3219.

Так, с 1 августа 2023 года в связи со вступлением в силу Закона Украины от 30 июня 2023 года № 3219-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения» отменены особенности налогообложения, предусмотрены п. 9 подраздела 8 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины.

Согласно Кодексу (с изменениями, внесенными Законом № 3219) плательщики единого налога, которые до 1 августа 2023 года использовали особенности налогообложения, установленные п. 9 подраздела 8 раздела ХХ «Переходные положения» Кодекса, должны учесть следующее:

  1. Требования, установленные п. 291.4 ст. 291 Кодекса для соответствующей группы плательщиков единого налога по количеству лиц, состоящих с таким налогоплательщиком в трудовых отношениях, должны быть исполнены до первого числа месяца, следующего за календарным месяцем, в котором налогоплательщик потерял право или самостоятельно отказался от использования особенностей налогообложения, установленных п. 9 подраздела 8 раздела ХХ «Переходные положения» Кодекса.
  2. Ограничения, установленные пунктами 291.5 и 291.51 ст. 291 Кодекса для плательщиков единого налога должны быть исполнены до первого числа месяца, следующего за календарным месяцем, в котором налогоплательщик потерял право или самостоятельно отказался от использования особенностей налогообложения, установленных п. 9 подраздела 8 раздела ХХ «Переходные положения» Кодекса.

В ГНС подчеркнули, что физические лица – плательщики единого налога, которые до 1 августа 2023 года использовали особенности налогообложения – были зарегистрированы плательщиками единого налога третьей группы со ставкой налога 2 процента, должны по 31 августа 2023 года (включительно) привести регистрационные данные как физического лица – предпринимателя, так и плательщика единого налога в соответствии с требованиями Кодекса с учетом соответствующих ограничений, определенных Кодексом для соответствующей группы плательщика единого налога, в частности, по видам хозяйственной деятельности (согласно КВЭД), которые должны соответствовать выбранной группе плательщика единого налога.

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