Антикорсуд отменил оправдательный приговор экс-нардепу Колесникову и направил дело на новое рассмотрение

Бывший нардеп незаконно получил 758 тысяч гривен компенсации за аренду номера в гостинице, ведь имел в собственности две квартиры в столице.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор в отношении бывшего народного депутата от «Оппозиционного блока» Дмитрия Колесникова, получившего компенсацию за арендуемое жилье. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

По версии САП, Колесников незаконно получил 758 тысяч гривен компенсации за аренду номера в гостинице «Киев», поскольку имел в собственности две квартиры в столице.

«По результатам рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы стороны обвинения и защиты, оправдательный приговор отменила и назначила новое рассмотрение уголовного производства в Высшем антикоррупционном суде», - говорится в сообщении.

Действия бывшего нардепа квалифицировали по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия»). Эта статья предусматривает максимальное наказание в 6 лет тюрьмы. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.

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