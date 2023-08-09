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  1. В мире

В США подтвердили передачу доказательств российских военных преступлений в МУС

08:22, 9 августа 2023
Джо Байден распорядился передавать доказательства российских преступлений в Международный уголовный суд в Гааге.
В США подтвердили передачу доказательств российских военных преступлений в МУС
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Президент США Джо Байден распорядился передавать доказательства российских военных преступлений в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в интервью Укринформу.

«Да, я могу подтвердить: президент решил, что для нас очень важно, чтобы была возможность привлечения к ответственности за разные военные преступления и другие зверства, которые россия совершила в Украине. И наш подход состоит в том, чтобы поддерживать всех субъектов, участвующих в процессе привлечения к ответственности», - сказал постпред США при ОБСЕ.

Он добавил, что Соединенные Штаты также поддерживают создание международного трибунала для рассмотрения преступления агрессии против Украины.

«Итак, есть разные усилия в разных корзинах. И тот факт, что мы поддержали Международный уголовный суд, обязывает нас делиться с ним информацией. Думаю, президент Байден решил, что крайне важно, чтобы мы это сделали и поддержали МУС не только на словах, но и предоставлением фактической информации, которая есть в нашем распоряжении», - заявил Карпентер.

Он не стал вдаваться в детали передачи Соединенными Штатами информации в МУС, однако отметил, что «этот очень важный шаг к сотрудничеству с МУС свидетельствует о том, как важно для президента Байдена поддержать привлечение к ответственности за военные преступления и преступления против человечности в Украине».

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