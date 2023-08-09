ЮНЕСКО планує додати Софійський собор, Києво-Печерську лавру і центр Львова до переліку Світової спадщини в небезпеці

Причиною такого рішення є загроза збереженню цих споруд.

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) рекомендувала додати до переліку об'єктів Світової спадщини в небезпеці кілька споруд Києва і Львова. Про це заявила голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Децці Бардескі на брифінгу.

За її словами, йдеться про собор святої Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавру, а також ансамбль історичного центру Львова.

«Культура має велику вагу та впливає на стійкість нації під час війни», - заявила Бардескі.

Причиною такого рішення є загроза збереженню цих споруд.

Вона зазначила, що остаточне рішення щодо цих об'єктів комітет Світової спадщини ЮНЕСКО ухвалить наступного місяця.

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