Обучение украинских пилотов F-16 затянется до лета 2024 года

Обучение украинских пилотов F-16 снова сталкивается с задержками и неопределенностью.

Источник фото: BBC

Первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 как минимум следующим летом. И это уже после ряда задержек со стороны западных партнеров во внедрении программы обучения для этого сложного истребителя, – сообщает The Washington Post.

Украинские пилоты уже владеют английским языком, однако им еще необходимо успешно пройти четырехмесячные курсы английского языка в Великобритании для изучения специфической терминологии, связанной с реактивными истребителями. Учебный процесс будет проводиться наравне с наземным персоналом, часть которого может иметь меньший опыт по английскому языку.

Украинские пилоты должны были начать обучение на истребителях F-16 в августе. Украинские чиновники заявляют, что это отодвигает начало боевой подготовки, которая должна была бы длиться шесть месяцев, по январь. Вторая группа примерно такой же численности будет готова соответственно через шесть месяцев после этого, то есть примерно к концу следующего года.

Президент США Джо Байден, который больше года отвергал украинские просьбы о предоставлении F-16, в мае все же одобрил идею обучения украинских пилотов на этих самолетах, а также поддержал передачу F-16 другими странами. Дания и Нидерланды согласились возглавить процесс обучения.

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