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  1. У світі

Польща закупляє вертольоти «Апачі» й танки «Абрамс», щоб прикрити кордон з Білоруссю

20:20, 13 серпня 2023
У списку озброєння, яке поситить польську безпеку на Брестському напрямку, також танки K2 Black Panther з Південної Кореї, бойові літаки FA-50, високомобільна реактивна артилерійська система HIMARS.
Польща закупляє вертольоти «Апачі» й танки «Абрамс», щоб прикрити кордон з Білоруссю

Польща прикриє кордон з Білоруссю вертольотами «Апачі» й танками «Абрамс». Необхідні закупівлі буде здійснено з понеділка, 14 серпня. Про це заявив міністр оборони Республіки Польща Маріуш Блащак, передає Польське радіо.

«Наступного тижня ми очікуємо рішення Конгресу США у відповідь на наш запит щодо ударних гелікоптерів «Апачі». «Абрамси» разом із «Апачами» сформують бар’єр, який закриє Брестську браму», - повідомив очільник Міноборони Польщі.

Він пояснив, що «Брестська брама - це рівнина в околицях Бреста, тобто кордону з Білоруссю».

«Справа в тому, що танки «Абрамс» разом з «Апачами» становлять непроникну перешкоду», - наголосив Блащак

Серед озброєння, яке поситить польську безпеку на Брестському напрямку, міністр також згадав танки K2 Black Panther з Південної Кореї, бойові літаки FA-50, високомобільну реактивну артилерійську систему HIMARS.

«Після вісімнадцятирічної перерви ми відновили військову частину - 1-шу ракетну бригаду», - додав очільник Міноборони.

Він зазначив, що для виробництва зброї Польщею використовується як вітчизняна оборонна промисловість, так і заводи оборонної промисловості країн-союзниць.

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