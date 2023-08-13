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Скачав довідку з інтернету і пів року катався через кордон: суд оштрафував чоловіка

18:38, 13 серпня 2023
Житель Волині понад 20 разів надав прикордонникам фальшиву довідку.
Скачав довідку з інтернету і пів року катався через кордон: суд оштрафував чоловіка
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Уродженця міста Рожище у Волинській області було оштрафовано на суму 8500 грн. Чоловік завантажив з інтернету довідку, вніс у неї власні персональні дані і, протягом майже пів року, використовував цей документ для перетину кордону. Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області.

За даними слідства, жителя Волині у 2003 році визнали непридатним до служби в армії через хворобу нирок, проте 2008 року ця постанова була скасована і людей з такими захворюваннями вважали «обмежено придатними у військовий час». Проте у чоловіка був військовий квиток старого зразка.

А тому він березні 2022 року з інтернету завантажив довідку ВЛК про непридатність до військової служби та зняття з обліку з печатками, роздрукував її на кольоровому принтері та вніс туди свої дані.

За даними суду «фальшива довідка військово-лікарської комісії в сукупності з військовим квитком, паспортом громадянина України та паспортом громадянина України для виїзду за кордон, надають право перетину державного кордону України у період дії правового режиму воєнного стану". А тому в червні 2022 року житель Волині надав прикордонникам фальшивий «документ». Його він використовував аж до грудня 2022 року. Чоловік більше 20 разів використовував підроблений документ на пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг».

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що не оспорює дані слідства.

Суд визнав мандрівника винним за  ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Чоловіка оштрафували на 8500 грн. Крім того він повинен заплатити 11 32 грн за проведення судової технічної експертизи документів.

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