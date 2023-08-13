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Скачал справку из интернета и полгода катался через границу: суд оштрафовал мужчину

18:38, 13 августа 2023
Житель Волыни более 20 раз предоставил пограничникам фальшивую справку.
Скачал справку из интернета и полгода катался через границу: суд оштрафовал мужчину
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Уроженец города Рожище в Волынской области был оштрафован на сумму 8500 грн. Мужчина скачал из интернета справку, внес в нее собственные персональные данные и, в течение почти полугода, использовал этот документ для пересечения границы. Об этом говорится в приговоре Владимира-Волынского городского суда Волынской области.

По данным следствия, жителя Волыни в 2003 году признали непригодным к службе в армии по болезни почек, однако в 2008 году это постановление было отменено и людей с такими заболеваниями считали «ограниченно годными в военное время». Однако у мужчины был военный билет старого образца.

Поэтому марте 2022 года из интернета загрузил справку ВВК о непригодности к военной службе и снятия с учета с печатями, распечатал ее на цветном принтере и внес туда свои данные.

По данным суда «фальшивая справка военно-врачебной комиссии в совокупности с военным билетом, паспортом гражданина Украины и паспортом гражданина Украины для выезда за границу, предоставляют право пересечения государственной границы Украины в период действия правового режима военного положения». А потому в июне 2022 года житель Волыни предоставил пограничникам фальшивый «документ», который он использовал до декабря 2022. Человек более 20 раз использовал поддельный документ на пунктах пропуска «Ягодин» и «Устилуг».

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он сообщил, что не оспаривает данные следствия.

Суд признал путешественника виновным по ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины. Мужчину оштрафовали на 8500 грн. Кроме того, он должен заплатить 11 32 грн за проведение судебной технической экспертизы документов.

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