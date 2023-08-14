Граждане, эвакуировавшиеся из Купянского района, могут найти бесплатное жилье: что известно

Найти жилье можно зарегистрировавшись на сайте «Прихисток».

Жители, эвакуируемые из населенных пунктов Купянского района Харьковской области, могут найти жилье в безопасных районах страны с помощью программы «Прихисток». Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Инициатива «Прихисток» создана по принципу доски объявлений. Владельцы жилья, готовые приютить у себя дома переселенцев, оставляют объявления о свободном жилье и контактах. А люди, нуждающиеся в жилье, могут сразу его найти и забронировать на несколько дней или более длительный период. Жилье в рамках программы предоставляется бесплатно.

Найти жилье можно зарегистрировавшись на сайте «Прихисток». После регистрации с помощью системы фильтров можно подобрать оптимальное помещение и связаться с его владельцем.

По условиям программы предоставившие убежище получат компенсацию от государства на оплату коммунальных услуг.

Минреинтеграции определено Правительством ответственным исполнителем проекта «Прихисток». Министерство ведет соответствующий учет и координирует компенсацию расходов владельцам жилья за убежище переселенцев.

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