Военное положение: будут ли штрафы за нарушение законодательства о применении РРО

Какова ответственность за нарушение РРО законодательства во время военного положения.

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, будут ли штрафы за нарушение законодательства о применении РРО во время военного положения.

Как известно, 01.08.2023 вступил в силу Закон Украины от 30 июня 2023 № 3219-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения», которым, в частности, внесены изменения в разд. ІІ «Заключительные положения» Закона Украины от 06 июля 1995 г. № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» с изменениями и дополнениями.

Так, согласно п. 12 разд. ІІ «Заключительные положения» Закона № 265 субъекты хозяйствования освобождаются от ответственности за нарушение требований Закона № 265, совершенные ими в период с 01 января 2022 года по 01 октября 2023 года, кроме ответственности за нарушение порядка осуществления расчетных операций при продаже подакцизных товаров, осуществление деятельности по покупке/продаже иностранной валюты, деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Согласно п. 14 разд. ІІ «Заключительные положения» Закона № 265, начиная с 01 октября 2023 года, субъекты хозяйствования освобождаются от ответственности за совершенные ими нарушения требований Закона № 265 (кроме нарушений порядка осуществления расчетных операций при продаже подакцизных товаров), совершенные ими при продаже товаров, предоставлении услуг. на:

временно оккупированных российской федерацией территориях Украины - по дате завершения временной оккупации соответствующих территорий;

территориях активных боевых действий - по дате завершения боевых действий на соответствующих территориях;

территориях возможных боевых действий - по дате прекращения возможности боевых действий на соответствующих территориях.

Даты завершения боевых действий, даты завершения временной оккупации, даты прекращения возможности боевых действий определяются в соответствии с данными Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией.

Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, определяется в установленном Кабинетом Министров Украины порядке.

В соответствии с п. 15 разд. ІІ «Заключительные положения» Закона № 265 в период с 01 августа 2023 года по 31 июля 2025 года, но не позднее чем до даты прекращения или отмены военного положения на территории Украины, введенного Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64/2022 « О введении военного положения в Украине», утвержденном Законом Украины от 24 февраля 2022 года № 2102-ІХ «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине», к физическим лицам – предпринимателям, которые являются плательщиками единого налога и не зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость, осуществляющих деятельность по продаже товаров (кроме подакцизных товаров, технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камни) или предоставляют услуги, финансовая ответственность за проведение расчетных операций с использованием регистраторов расчетных операций, программных РРО или расчетных книг на неполную сумму стоимости проданных товаров (оказанных услуг), непроведение расчетных операций через РРО и /или ПРРО с фискальным режимом работы, невыдачу (в бумажной и/или электронной форме) соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение расчетной операции, или проведение ее без использования расчетной книги на отдельном хозяйственном объекте такого субъекта применяется в таких размерах :

25% стоимости проданных с нарушением, установленным п. 15 разд. ІІ «Заключительные положения» Закона № 265, товаров (работ, услуг) – за нарушение, совершенное впервые;

50% стоимости проданных с нарушением, установленным п. 15 разд. ІІ «Заключительные положения» Закона № 265, товаров (работ, услуг) – за каждое последующее нарушение.

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