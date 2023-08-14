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ВККС предложила ОСД разработать правила оценивания добропорядочности действующих судей

Критерии и правила оценивания добропорядочности судей планируют разработать и утвердить до возобновления процедуры квалификационной оценки судей.

В Украине возобновляются сроки предоставления админуслуг и выдачи документов разрешительного характера

Кабмин возобновляет сроки предоставления административных услуг и выдачи документов разрешительного характера.

Кабмин утвердил Порядок функционирования центра сбора финансовой отчетности: о чьей отчетности идет речь

Действие нового Порядка распространяется на государственные органы и предприятия, представляющие общественный интерес, ПАО, материнские предприятия групп, в составе которых есть предприятия, представляющие общественный интерес.

Верховный Суд указал на недопустимость дискриминации субъекта властных полномочий как стороны публично-правового спора

Субъекты властных полномочий, в частности органы исполнительной власти, не могут подвергаться дискриминации при участии как сторона в процессе разрешения в суде публично-правовых споров, - позиция Верховного Суда.

Гражданин, решивший рассказать судье, что думает о ее решении на обыск, получил уголовное производство

Высший совет правосудия взял «на контроль» инцидент с давлением на следственную судью Соломенского райсуда Киева.

  1. В Украине

Можно ли привлекать женщин к работе в опасных условиях: ответ Гоструда

00:00, 14 августа 2023
В период действия военного положения разрешается привлекать женщин к работе в опасных условиях только с их согласия.
Можно ли привлекать женщин к работе в опасных условиях: ответ Гоструда

Центральное межрегиональное управление государственной службы по вопросам труда разъяснило, можно ли привлекать женщин к работе в опасных условиях.

Так, в период действия военного положения разрешается применение труда женщин (кроме беременных женщин и женщин, имеющих ребенка в возрасте до одного года) с их согласия на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах.

Ранее мы писали, может ли работодатель увольнять работника во время войны в период его болезни.

Также мы рассказывали, какие последствия, если при нахождении в отпуске без сохранения зарплаты наступило право на декретный отпуск.

Добавим, вправе ли работник оформить дополнительный отпуск в период военного положения.

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