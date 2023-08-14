Можно ли привлекать женщин к работе в опасных условиях: ответ Гоструда

В период действия военного положения разрешается привлекать женщин к работе в опасных условиях только с их согласия.

Центральное межрегиональное управление государственной службы по вопросам труда разъяснило, можно ли привлекать женщин к работе в опасных условиях.

Так, в период действия военного положения разрешается применение труда женщин (кроме беременных женщин и женщин, имеющих ребенка в возрасте до одного года) с их согласия на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах.

Ранее мы писали, может ли работодатель увольнять работника во время войны в период его болезни.

Также мы рассказывали, какие последствия, если при нахождении в отпуске без сохранения зарплаты наступило право на декретный отпуск.

Добавим, вправе ли работник оформить дополнительный отпуск в период военного положения.

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