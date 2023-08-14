Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВККС запропонувала ГРД розробити правила оцінки доброчесності діючих суддів

Критерії і правила оцінки доброчесності суддів планують розробити та затвердити до відновлення процедури кваліфікаційного оцінювання суддів.

В Україні поновлюються строки надання адмінпослуг і видачі документів дозвільного характеру

Кабмін поновлює строки надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру.

Кабмін затвердив Порядок функціонування центру збору фінансової звітності: про чию звітність йдеться

Дія нового Порядку поширюється на державні органи та на підприємства, що становлять суспільний інтерес, ПАТ, материнські підприємства груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес.

Верховний Суд вказав на недопустимість дискримінації суб’єкта владних повноважень як сторони публічно-правового спору

Суб’єкти владних повноважень, зокрема органи виконавчої влади, не можуть зазнавати дискримінації під час участі як сторона у процесі вирішення у суді публічно-правових спорів, - позиція Верховного Суду.

Громадянин, який вирішив розповісти судді, що думає про її ухвалу на обшук, отримав кримінальне провадження

Вища рада правосуддя взяла «на контроль» інцидент з тиском на слідчу суддю Солом’янського райсуду Києва.

  1. В Україні

Чи можна залучати жінок до роботи у небезпечних умовах: відповідь Держпраці

00:00, 14 серпня 2023
У період дії воєнного стану дозволяється залучати жінок до роботи у небезпечних умовах лише за їхньою згодою.
Чи можна залучати жінок до роботи у небезпечних умовах: відповідь Держпраці

Центральне міжрегіональне управління державної служби з питань праці роз’яснило, чи можна залучати жінок до роботи у небезпечних умовах.

Так, у період дії воєнного стану дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року) за їхньою згодою на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

Раніше ми писали, чи може роботодавець звільняти працівника під час війни у період його хвороби.

Також ми розповідали, які наслідки, якщо під час перебування у відпустці без збереження зарплати настало право на декретну відпустку.

Додамо, чи має право працівник оформити додаткову відпустку в період воєнного стану.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Відео