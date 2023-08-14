Чи можна залучати жінок до роботи у небезпечних умовах: відповідь Держпраці

У період дії воєнного стану дозволяється залучати жінок до роботи у небезпечних умовах лише за їхньою згодою.

Центральне міжрегіональне управління державної служби з питань праці роз’яснило, чи можна залучати жінок до роботи у небезпечних умовах.

Так, у період дії воєнного стану дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року) за їхньою згодою на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

Раніше ми писали, чи може роботодавець звільняти працівника під час війни у період його хвороби.

Також ми розповідали, які наслідки, якщо під час перебування у відпустці без збереження зарплати настало право на декретну відпустку.

Додамо, чи має право працівник оформити додаткову відпустку в період воєнного стану.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.