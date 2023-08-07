Під час перебування у відпустці без збереження зарплати настало право на декретну відпустку: які наслідки

У разі настання у застрахованої особи права на декретну відпустку під час перебування у відпустці без збереження зарплати така відпустка переривається і надається декретна відпустка.

Фахівці Пенсійного фонду в листі від 06.04.2023 №13252-15249/У-03/8-2800/23 зауважили, що згідно з ч. 3 ст. 18 Закону №1105 у разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у період простою підприємства, установи, організації не з вини застрахованої особи, щорічної (основної чи додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, творчої відпустки допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Отже, у разі настання у застрахованої особи права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами під час перебування у відпустці без збереження заробітної плати така відпустка переривається і надається відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами.

Коли в розрахунковому періоді (12 календарних місяців) застрахована особа не мала заробітку через перебування у відпустці без збереження заробітної плати, що підтверджується відповідними наказами роботодавця, допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах обчислюється відповідно до пункту 28 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від 26.09.2001 №1266.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону №1105, сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

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