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Во время пребывания в отпуске без сохранения зарплаты настало право на декретный отпуск: какие последствия

14:19, 7 августа 2023
В случае наступления у застрахованного лица права на декретный отпуск при нахождении в отпуске без сохранения зарплаты такой отпуск прерывается и предоставляется декретный отпуск.
Во время пребывания в отпуске без сохранения зарплаты настало право на декретный отпуск: какие последствия
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Специалисты Пенсионного фонда в письме от 06.04.2023 №13252-15249/У-03/8-2800/23 отметили, что согласно ч. 3 ст. 18 Закона №1105 в случае предоставления застрахованному лицу отпуска по беременности и родам в период простоя предприятия, учреждения, организации не по вине застрахованного лица, ежегодного (основного или дополнительного) отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, дополнительного отпуска по с учебой, творческого отпуска пособие по беременности и родам предоставляется со дня возникновения права на отпуск по беременности и родам.

Следовательно, в случае наступления у застрахованного лица права на отпуск по беременности и родам во время пребывания в отпуске без сохранения заработной платы такой отпуск прерывается и предоставляется отпуск по беременности и родам.

Если в расчетном периоде (12 календарных месяцев) застрахованное лицо не имело заработка из-за пребывания в отпуске без сохранения заработной платы, что подтверждается соответствующими приказами работодателя, пособие по временной нетрудоспособности, беременности и родам исчисляется в соответствии с пунктом 28 Порядка исчисления средней заработной платы денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию от 26.09.2001 №1266.

При этом согласно ч. 2 ст. 19 Закона №1105, сумма пособия по беременности и родам в расчете на месяц не должна превышать размер максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачивались страховые взносы, и не может быть меньше размера пособия, исчисленного из минимальной заработной платы, установленной на время наступление страхового случая.

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