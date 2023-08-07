Минфин обнародовал основные источники финансирования госбюджета Украины в 2023 году

Министерство финансов опубликовало источники финансирования государственного бюджета Украины в 2023 году.
Так, по состоянию на 4 августа 2023 года, наибольшими ресурсами в текущем году являются:
- макрофинансовая помощь от Европейского Союза – 11,4 млрд долларов;
- ОВГЗ – 9,2 млрд долларов;
- гранты от Соединенных Штатов Америки – 8,5 млрд долларов;
- средства от МВФ в рамках программы расширенного финансирования – 3,6 млрд долларов;
- льготное финансирование от Канады – 1,7 млрд долларов.
Общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет 28 млрд. долларов.
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