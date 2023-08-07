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Минфин обнародовал основные источники финансирования госбюджета Украины в 2023 году

11:07, 7 августа 2023
Источниками финансирования государственного бюджета есть военные облигации, кредиты от Международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты.
Минфин обнародовал основные источники финансирования госбюджета Украины в 2023 году
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Министерство финансов опубликовало источники финансирования государственного бюджета Украины в 2023 году.

Так, по состоянию на 4 августа 2023 года, наибольшими ресурсами в текущем году являются:

  • макрофинансовая помощь от Европейского Союза – 11,4 млрд долларов;
  • ОВГЗ – 9,2 млрд долларов;
  • гранты от Соединенных Штатов Америки – 8,5 млрд долларов;
  • средства от МВФ в рамках программы расширенного финансирования – 3,6 млрд долларов;
  • льготное финансирование от Канады – 1,7 млрд долларов.

Общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет 28 млрд. долларов.

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