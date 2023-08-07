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  1. В Украине

В Украине возобновят проверки предприятий торговли – усилятся штрафы

12:38, 7 августа 2023
С 1 октября налоговики возобновят проверки кассовых аппаратов.
В Украине возобновят проверки предприятий торговли – усилятся штрафы
Источник фото: Texty.org
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В Украине с 1 октября возобновят проверки и штрафы за торговлю без кассовых аппаратов. Речь идет о регистраторах расчетных операций (РРО). Об этом сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, пишет «Украинское радио».

«Я хочу обратиться к предприятиям торговли относительно установления кассовых аппаратов. С 1 октября будут введены большие штрафы за неустановку этих аппаратов. Проверки кассовых аппаратов восстановлены», – сказал Гетманцев.

Государственная налоговая служба имеет законные полномочия осуществлять проверки относительно использования регистраторов расчетных операций (РРО) или портативных регистраторов расчетных операций (ПРРО) предпринимателями. В случае выявления каких-либо нарушений во время проверки, ГНС имеет право наложить штраф на предпринимателя.

Эти штрафы касаются каждой транзакции, которая не была правильно фискализирована. Величина штрафа зависит от суммы чека и количества нарушений, выявленных во время проверки.

Как будут штрафовать за торговлю без кассовых аппаратов:

  • Первое нарушение: 100% от суммы продажи товаров, работ или услуг, совершенных с нарушениями
  • Второе и последующие нарушения: 150% от суммы продажи товаров, работ или услуг, совершенных с нарушениями.

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