Пять греческих компаний-перевозчиков восстановлены в перечне спонсоров войны

Греческие компании не выполнили условия, предложенные в рамках переговоров, об исключении их из санкционных списков.

Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о восстановлении статуса пяти греческих компаний-перевозчиков в перечне «Международных спонсоров войны» поскольку, они не выполнили условия, которые были согласованы во время переговоров и касались их исключения из вышеупомянутого перечня, – сообщает пресс-служба НАПК.

В рамках переговоров между украинскими и греческими сторонами, компаниям было предложено выполнить следующие условия:

Прекратить практики выключения транспондеров - устройств для отслеживания навигации судов.

Прекратить практики перегрузки груза с борта на борт.

Публично осудить российскую агрессию.

Проблема с выключением транспондеров и перевалкой груза была уже решена в рамках 11-ого пакета санкций Европейского Союза. Однако, вышеупомянутые греческие компании-перевозчики не выполнили в определенный срок требование о публичном осуждении российской агрессии. В результате – Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение восстановить их статус в перечне «Международные спонсоры войны».

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