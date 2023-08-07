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П’ять грецьких компаній-перевізників відновлено у переліку спонсорів війни

10:48, 7 серпня 2023
Грецькі компанії не виконали умови, запропоновані в рамках перемовин, щодо виключення їх із санкційних списків.
П’ять грецьких компаній-перевізників відновлено у переліку спонсорів війни
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Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення щодо відновлення статусу п'яти грецьких компаній-перевізників у переліку «Міжнародних спонсорів війни» оскільки, вони не виконали умови, яка була узгоджена під час перемовин і стосувалася їхнього виключення з вищезазначеного переліку, – повідомляє пресслужба НАЗК.

В рамках перемовин між українськими та грецькими сторонами, компаніям було запропоновано виконати наступні умови:

  • Припинити практики вимикання транспондерів – пристроїв для відстеження навігації суден.
  • Припинити практики перевантаження вантажу з борту на борт.
  • Публічно засудити російську агресію.

Проблему з вимиканням транспондерів та перевалкою вантажу було вже вирішено в рамках 11-ого пакету санкцій Європейського Союзу. Однак, вищезазначені грецькі компанії-перевізники не виконали у визначений строк вимогу щодо публічного засудження російської агресії. В результаті – Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення відновити їхній статус у переліку «Міжнародні спонсори війни».

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