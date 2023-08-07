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На фронті загинув колишній народний депутат Сергій Слабенко

10:48, 7 серпня 2023
Сергій Слабенко загинув під час бойових дій у Запорізькій області.
На фронті загинув колишній народний депутат Сергій Слабенко
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У боях на Запорізькому напрямку загинув народний депутат IV скликання Сергій Слабенко. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

У Сергія лишились дружина із сином і донькою.

Сергій Слабенко – уродженець Волині, до парламенту обрався за 19 округом від блоку Віктора Ющенка «Наша Україна». У 2002-2006 роках був головою підкомітету з питань діяльності судів та судочинства Комітету з питань правової політики.

З 2006 до 2009 працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційної-дисциплінарної комісії адвокатури, з 2015 до 2020 був депутатом Волинської облради.

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