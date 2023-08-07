ВРП уточнила зміни щодо проведення конкурсу на посаду голови Служби судової охорони

Змінено відповідальну особу, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Служби судової охорони.

Вища рада правосуддя опублікувала уточнення щодо проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Служби судової охорони.

Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 3 серпня 2023 року змінено відповідальну особу, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Служби судової охорони.

Претендентам необхідно звертатися до головного спеціаліста відділу кадрового забезпечення, державної служби та роботи з територіальними управліннями управління по роботі з персоналом та пенсійного забезпечення центрального органу управління Служби судової охорони Костюченка Олександра Павловича. Контакти: (097) 714-44-01, [email protected].

Місце, дата та час початку проведення конкурсу: Державна судова адміністрація України (м. Київ, вул. Липська, 18/5), 25 серпня 2023 року, 11:00.

Умови проведення оголошеного 25 липня 2023 року конкурсу зі змінами.

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