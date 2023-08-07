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Затримали поплічницю кремля: готувала повітряний удар рф по Миколаївщині під час візиту Зеленського

11:44, 7 серпня 2023
СБУ затримала інформаторку рф, яка готувала повітряний удар рф по Миколаївщині, зокрема, під час візиту Президента.
Затримали поплічницю кремля: готувала повітряний удар рф по Миколаївщині під час візиту Зеленського
Джерело фото: СБУ
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На Миколаївщині затримали інформаторку спецслужб рф, яка напередодні нещодавньої робочої поїздки Президента України в область збирала розвіддані про запланований візит, – повідомляє Служба безпеки.

Зловмисниця намагалася встановити час та орієнтовний маршрут Глави держави територією області.

Співробітники СБУ завчасно здобули інформацію про розвідувально-підривну діяльність фігурантки і подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту. У подальшому українська спецслужба продовжила документувати злочинні дії ворожої поплічниці, щоб отримати нові дані про її російських «кураторів» і завдання.

В результаті встановлено, що ворожа інформаторка мала також виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова. Окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині.

Співробітники СБУ затримали поплічницю рф «на гарячому» під час спроби передачі розвідданих загарбникам.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Фігурантці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою та можлива додаткова кваліфікація її злочинних дій. Жінці загрожує до 12 років тюрми.

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