Марк Цукерберг запропонував дату поєдинку з Ілоном Маском

Цукерберг запропонував Маску провести бій 26 серпня, але поки не отримав підтвердження від опонента

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що готовий провести бій із засновником Space X та Tesla, а також власником соціальної платформи Х (раніше Twitter) Ілоном Маском 26 серпня. Про це Цукерберг написав у Threads.

Він зазначив, що запропонував Маску провести бій 26 серпня, але не отримав підтвердження від опонента.

Раніше Ілон Маск анонсував пряму трансляцію свого поєдинку з Марком Цукербергом у соціальній мережі X.

Додамо, що Маск готовий покрити фінансові витрати на судовий процес користувачам, які втратили роботу через допис або лайк на платформі.

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