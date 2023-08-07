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У разі повторного порушення водіям буде загрожувати штраф в 34 тисячі грн.

Набрали чинності зміни у бронюванні залів судових засідань інших судів у підсистемі відеоконференцзв’язку

Наказом ДСА Інструкція доповнена новим розділом про бронювання залів судових засідань інших судів для проведення відеоконференцій.

Верховний Суд зробив висновок щодо часових меж подання заяви про стягнення витрат на правову допомогу

У суду не виникне підстав для розподілу витрат на правову допомогу шляхом ухвалення додаткового судового рішення відповідно до статті 252 КАСУ, коли заява про розподіл цих витрат, як і докази, які ці витрати підтверджують, будуть подані суду вже після того, як цей суд розгляне справу й ухвалить відповідне рішення, - позиція Верховного Суду.

  1. У світі

Марк Цукерберг запропонував дату поєдинку з Ілоном Маском

10:11, 7 серпня 2023
Цукерберг запропонував Маску провести бій 26 серпня, але поки не отримав підтвердження від опонента
Марк Цукерберг запропонував дату поєдинку з Ілоном Маском
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Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що готовий провести бій із засновником Space X та Tesla, а також власником соціальної платформи Х (раніше Twitter) Ілоном Маском 26 серпня. Про це Цукерберг написав у Threads.

Він зазначив, що запропонував Маску провести бій 26 серпня, але не отримав підтвердження від опонента.

Раніше  Ілон Маск анонсував пряму трансляцію свого поєдинку з Марком Цукербергом у соціальній мережі X.

Додамо, що Маск готовий покрити фінансові витрати на судовий процес користувачам, які втратили роботу через допис або лайк на платформі.

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